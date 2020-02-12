6 Şubat Perşembe günü Ankara Çubuk'ta yaşanan Şeyma Yıldız cinayeti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Öz babası tarafından sevgilisi vardı diye iki el ateş edilerek öldürülen Şeyma Yıldız tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili sosyal medyadan tepkiler yağarken, katil babanın ifadeleri ise kan dondurmuştu. Kargın Mahallesi yolunda meydana gelen korkunç olay, kar üzerinde bir çocuğun cesedini gören vatandaşların olayı polise bildirmesi ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cesedin 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra baba H. Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Cani babanın emniyette verdiği ifadeler ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…