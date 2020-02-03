İşte İdlib'deki kalleş saldırının asıl amacı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerimizin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yeni yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerimiz ile bir sivil personelimizin daha şehit olduğunu belirtildi. Peki Esed rejiminin kalleş saldırısının arkasındaki asıl amaç neydi? İşte detaylar...

GÖÇ DALGALARININ BİR NUMARALI DESTİNASYONU TÜRKİYE OLDU

-2011 yılında başlayan Suriye'deki olaylar, Esed rejiminin şiddet yoluna başvurarak olayları bastırmaya çalışması sonrası bir iç savaşa dönüştü, yüz binlerce masum insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalarak mülteci durumuna düştü.

-Suriye'deki iç savaş sonucu oluşan göç dalgalarının bir numaralı destinasyonu Türkiye oldu.



-Türkiye, Suriye'de savaşın sonlandırılarak demokratik bir siyasi çözüm arayışlarını desteklerken, aynı zamanda Suriye kaynaklı PKK- PYD-YPG ve DEAŞ terörüyle de mücadele etmek zorunda kaldı.

TÜRKİYE KRİZİN SONA ERMESİ İÇİN SAHADA VE MASADA ADIMLARINI ATTI

-Savaşın ve terörün sona ermesi için mücadelesini hem askeri hem de diplomatik yollarla sürdüren Türkiye'ye, başta batı olmak üzere uluslararası camianın desteği her zaman soru işareti olarak kaldı. Türkiye, insani faaliyetlerde yeterli desteği alamadığı gibi, terörle mücadelede de müttefikleri tarafından yalnız bırakıldı. Türkiye tüm bunlara rağmen Suriye'deki krizin sona ermesi, kendisinin ve komşularının sınır güvenliğinin tekrar sağlanması, bölgede huzurun yeniden tesis edilmesi için tüm gücüyle sahada ve masada adımlarını atmaya devam etti.

-İdlib'de özellikle Rusya ile ortaya konan "çatışmasızlık ya da gerginliği azaltma" bölgesi kurulması iradesi, Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen barışçıl adımların önemli bir cüzü oldu.

TSK ÇATIŞMA VE İNSANİ KRİZ YAŞANMAMASI İÇİN ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENİYOR

-İdlib'de gözlem noktaları vasıtasıyla varlığını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki krizin hem insani hem de stratejik boyutta en önemli yeri haline gelen bölgede daha fazla çatışma ve insani kriz yaşanmaması için önemli görevler üstleniyor.

-İnsani yardımların koordinasyonundan göç dalgalarının gözlemlenmesine, sivil can kaybının engellenmesinden ılımlı muhalif unsurların hayatını devam ettirebilmesine kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgenin yeniden bir ateş çemberine dönmesine engel olan baş aktör konumunda.

AMAÇ TSK'NIN FAALİYETLERİNİ SEKTEYE UĞRATMAK

- Rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırılar, TSK'nın işte bu amaçlarını ve faaliyetlerini sekteye uğratmak amaçlıdır.

-Saldırıların sadece bölgede tesis edilmek istenen çatışma ve gerilimden uzak ortamın bozulmasına değil, Suriye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere, birçok ülkeye mülteci akınını hızlandıracağı ve artıracağı, dolayısıyla yeni insani krizlere kapı aralayacağı tüm çevrelerce görülmelidir.

-Tek amacı barış ve bölge huzurunun tesisi olan askerlerimize yapılan bu saldırı, misliyle karşılık verilerek rejim güçlerine ödetilmektedir.

-Bu saldırılara uluslararası camianın da başta müttefiklerimiz olmak üzere güçlü bir tepki göstermesi gerekmektedir.