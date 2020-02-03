Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlip'te rejim unsurları tarafından bugün yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.





A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, saldırıya ilişkin son detayları A Haber canlı yayınında paylaştı. İşte Akgün'ün açıklamalarından öne çıkan detaylar:



"SALDIRIDA AYAN BEYAN KLASIT VAR"

Gerekli mercilere Türk askerinin nereden nereye geçeceğinin haber verilmesine rağmen bir saldırı yapılmış. Yani bunda ayan beyan bir kasıt söz konusu. İdlib'deki durum çok uzun zamandan beri acil, hatta acil ötesi sinyaller veriyordu. Orada rejimin saldırıları neticesinde yüz binlere varan göçmen kademe kademe Türk sınırına doğru yığılmaya başladı.



TÜRKİYE DEFALARCA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bu durumda Türkiye defalarca özellikle kış mevsimini de göz önünde bulundurarak orada bir güvenli bölge oluşturulmasını dile getirdi.



HERKES DOĞAL KAYNAKLARIN PEŞİNDE

Ancak daha önce Irak'ta olduğu gibi şimdi de Libya'da olduğu gibi Suriye'de de çağrılar karşılıksız kaldı. Çünkü herkes menfaatini kolluyor. Orada soğukta insanlar çoluğu çocuğu, yaşlısı, kadınıyla ne yapıyor pek düşünen yok. Genelde düşünülen maAlesef doğal kaynaklar ve nasıl sahip olunacağı.

"KAMİKAZE EYLEMİ GİBİ GÖRÜLMELİ"

Hain saldırıyı Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun, "Bu kahpe saldırı Türkiye'nin bundan sonra yapacaklarını engellemek adına yapılmış kamikaze eylem gibi görülmeli." dedi.





Saldırıya ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Bu, bölgede barışın ve huzurun ortadan kalkmasına neden olacak. Türkiye'nin bölgede yalnız bırakılması hedefleniyor. Umarım bu şekilde sonuçlanmaz." dedi.