Erdoğan, Ukrayna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Yeni bir harekat olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda zaten harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında ve ilk belirlemelere göre de 30 ila 35 civarında karşı taraftan Suriyeli, o ekibin içerisinde, etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Fakat noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor.

RUSYA'YA İDLİB UYARISI:

Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.' Çünkü burada biz bir taraftan şehit verirken, bunlara karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Şu anda biz F16'larımız da dahil olmak üzere fırtına obüslerimiz, toplarımız hepsi arazide MİT'in belirlemiş olduğu noktaları tamamen atış altında tutuyor."



Erdoğan, "Bu hadisenin ardından bir diplomatik girişim olacak mı? Rusya'yla bir görüşmeniz oldu mu veya görüşme planlanıyor mu?" sorularını, şöyle yanıtladı:

"Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız olsun MİT Başkanımız olsun Savunma Bakanımız olsun muhataplarıyla görüşme kanallarını şu anda aralıyorlar. Dışişleri Bakanımız zaten dün veya evvelsi gün bir görüşme yapmıştı. Ama bu arada çok daha önemlisi, bu süreçte eğer istediğimiz neticeyi alamazsak, tabii ki ben de muhatabımla görüşmek suretiyle burada artık işin ciddiyetini kendilerine özellikle ifade edeceğim. Ancak arazide gerek Rus gerekse bizim generallerimiz var. Generallerimiz sık sık görüşmeleri yapıyorlar ve yaptılar. Bu görüşmelere dayalı olarak da operasyonlarımızı sürdürüyoruz."



RUSYA SALDIRIYI BÖYLE SAVUNDU

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib'deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtildi.



Açıklamada, "Türk birlikleri, 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlandığı akşam saatlerinde Rusya tarafına bilgi vermeden İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hareket ettiler ve Suriye hükümet güçlerinin Serakib yerleşim biriminin batısındaki teröristlere yönelik saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanıldı.



MSB: ÖNCEDEN HABER VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.