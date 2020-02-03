Esad rejiminden Türk askerine hain saldırı! İdlib'de neler oluyor? İşte 10 soruda İdlib!

Katil Esad'a bağlı kuvvetler, İdlib'de Türk askerine hain bir saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 4 asker şehit olurken 9 askerimiz de yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tattip Erdoğan, "4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Vermeye de devam ediyor. Gerek fırtına obüsleriyle gerekse F-16'larımızla belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Peki İdlib nerede? Esad mutabakata neden uymuyor? İşte 10 soruda İdlib'de yaşananlar...

1. İDLİB NEREDE?

İdlib, Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye'nin Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alıyor. Türkiye ile 130 kilometrelik sınır komşuluğu olan İdlib'in doğusunda Halep, kuzeyinde Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde Hama, batısında Lazkiye illeri bulunuyor.

Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda yoğun çatışmalara sahne olan İdlib ili ve çevresindeki batı Halep kırsalı, kuzey Hama kırsalı ve Lazkiye kırsalını da içine alan bölgeyi Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Bu nedenle "İdlib" denildiğinde söz konusu kırsal bölgeleri de içeren alan kast ediliyor.