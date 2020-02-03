MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

TSK'nın gözlem noktalarının güvenliği temin edilmeli, Esad saldırısından dolayı pişman edilmelidir.

Siyasi ve diplomatik girişimlerimizin yanı sıra askeri caydırıcılığımız da sonuna kadar kullanılarak İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmelidir.

İdlib mutabakatını bozan veya ihlal eden tarafın Türkiye olmadığı meydandadır.

Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir.

Ukrayna ziyaretine İdlib'den karşılık veriliyorsa Türkiye-Rusya ilişkilerinin mana ve muhtevası zehirlenmekle kalmayacak, iki ülke arasındaki diyaloglar bu gidişle soğumaya terk edilecektir.