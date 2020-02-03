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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54

Son dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Gerekenlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın

Son dakika haberleri... , "(’deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

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