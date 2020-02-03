Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 5'i asker 6 şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

KALIN:ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

ALTUN: DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAKTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAKTIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "şehitlerin kanının yerde kalmayacağı"nı bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır!" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER, BEDELİNİ ÖDEYECEK

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 6 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, saldırıya cevap verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye rejimi, kahraman askerlerimizin yerleri önceden koordine edilmesine rağmen bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib mutabakatı rejim tarafından bir kere daha ihlal edildi. Rejim bunun karşılığını daha sert şekilde görecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri çatışmaların önlenmesi, terörle mücadele ve sivil halkın korunması için gayret gösterirken, rejim terör faaliyeti gerçekleştirmeye devam ediyor. Rejimin bir terör örgütü gibi davranması tüm bölge için tehdittir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri yapılan her saldırıya en ağır bedeli ödetecek güçtedir. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. TSK milli çıkarlarımızı ve insani değerleri korumak için insanlık düşmanlarıyla mücadele etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Kahramanlarımıza rahmet olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bunun bedelini ödeyecektir."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İDLİB

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.