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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 08:56

Son dakika: ini kaç kişi hissetti? Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi harita yayınladı

Son dakika haberine göre 'da 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. 21.08'de ve 21:17’de 5.4 ve 5,1 büyüklüğünde artçı depremlerde meydana geldi. Deprem çok sayıda ilimizde ve sınır ülkelerinde hissedildi.

Elazığ'daki depremi 120 milyon kişi hissetti

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, 'daki 6.5'lik in 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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