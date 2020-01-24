Haberler Video Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte yıkılan binaların ilk görüntüsü...
Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte yıkılan binaların ilk görüntüsü...

Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte yıkılan binaların ilk görüntüsü...

24.01.2020 22:30

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. İşte meydana gelen depremden sonra yıkılan binaların ilk görüntüsü...


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