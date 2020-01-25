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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 09:10

'den 'a gelen yolcuların termal kameralarla koronavirüs kontrolü devam ediyor

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuların termal kameralarla kontrolden geçirilmesi uygulamasına bugün de devam edildi.



Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.

Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.

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