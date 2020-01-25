Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.
Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.
Çin'in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı.
Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.
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