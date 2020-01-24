Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.