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  • 24.01.2020 23:03
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 23:03

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberine göre 'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen 'ten 'a birçok ilde hissedildi. Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Albayrak'tan Elazığ'a geçmiş olsun mesajı

'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen 'ten 'a birçok ilde hissedildi. Hazine ve Maliye Bakanı hesabı Twitter üzerinden depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

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