Son dakika: Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte saniye saniye deprem anı

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.8 şiddetindeki deprem Şanlıurfa'dan gerçekleştirilen TRT2 canlı yayınında böyle hissedildi.
Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.8 şiddetindeki deprem Şanlıurfa'dan gerçekleştirilen TRT2 canlı yayınında böyle hissedildi.
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