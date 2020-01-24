Haberler Video Son dakika: Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte saniye saniye deprem anı
Son dakika: Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte saniye saniye deprem anı

Son dakika: Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte saniye saniye deprem anı

24.01.2020 22:27

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.8 şiddetindeki deprem Şanlıurfa'dan gerçekleştirilen TRT2 canlı yayınında böyle hissedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları