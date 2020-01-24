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Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İşte depremin olduğu Malatya ve çevre illerden ilk görüntüler...

24.01.2020 22:04 - Son Güncelleme: 24.01.2020 23:00
Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İŞTE YIKILAN BİNALARDAN İLK GÖRÜNTÜLER

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Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...

Deprem, Elazığ ve çevre illerde de hissedildi. Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...

İşte depremin olduğu Malatya ve çevre illerden ilk görüntüler...

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Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...
Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte ilk görüntüler...
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