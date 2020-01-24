Elazığ’daki şiddetli deprem sonrası yaralıların enkaz altından çıkarılma anı kameralara yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi. Depremde yaralıları enkaz altından çıkarılma anı da kameralara yansıdı.
Elazığ’daki şiddetli deprem sonrası yaralıların enkaz altından çıkarılma anı kameralara yansıdı24.01.2020 23:15
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