Haberler Video Son dakika: Elazığ'da 6,8'lik deprem anı! Saniye saniye görüntülendi
Son dakika: Elazığ'da 6,8'lik deprem anı! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika: Elazığ'da 6,8'lik deprem anı! Saniye saniye görüntülendi

24.01.2020 23:45

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.


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