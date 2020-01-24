Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
Son dakika: Elazığ'da 6,8'lik deprem anı! Saniye saniye görüntülendi24.01.2020 23:45
- Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ depremi açıklaması
- Artçı depremler devam edecek mi? Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremle ilgili uyarı!
- Son dakika: Elazığ'da 6,8'lik deprem anı! Saniye saniye görüntülendi
- Son dakika: Elazığ depremi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
- Elazığ’daki şiddetli deprem sonrası yaralıların enkaz altından çıkarılma anı kameralara yansıdı
- Elazığ'daki şiddetli depremin ardından yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
- Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! İşte yıkılan binaların ilk görüntüsü...
- Son dakika: Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalandılar! İşte saniye saniye deprem anı
- Son dakika: Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama
- Son dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte birçok ilden hissedilen depremden ilk görüntüler
- Son dakika haberi! Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Malatya'da deprem anı böyle görüntülendi
- Son dakika: Elazığ'da 6,8 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.