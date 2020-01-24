Elazığ'daki şiddetli depremin ardında yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor 24.01.2020 23:10

Elazığ'da meydanba gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardınan yıkılan binalarda enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'da yıkılan 5 katlı bir binadaki arama kurtarma çalışmalarını A Haber muhaibiri olay yerinden canlı aktardı.