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Elazığ'daki şiddetli depremin ardında yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'daki şiddetli depremin ardında yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor

24.01.2020 23:10

Elazığ'da meydanba gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardınan yıkılan binalarda enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ'da yıkılan 5 katlı bir binadaki arama kurtarma çalışmalarını A Haber muhaibiri olay yerinden canlı aktardı.


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