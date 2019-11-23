Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
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