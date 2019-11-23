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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 20:26

MSB duyurdu: /’nin taciz saldırılarına gerekli karşılık verilmiştir

"Terör örgütü /’nin ’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

"Terör örgütü /'nin 'ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.

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