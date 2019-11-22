Kılıçdaroğlu'nun son maşası! CHP'deki rakiplerini bertaraf etmek için Rahmi Turan'ı kullandı

KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALIYOR

Rahmi Turan'ın "CHP'li bir isim Külliye'ye giderek Erdoğan'dan genel başkanlık için destek aldı" iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun tarafından net ve sert bir dille yalanlandı. 'Külliye'de görüşme' yalanının, Kılıçdaroğlu'nun 'kullanışlı gazeteciler' üzerinden kurduğu yeni bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kez hedefte muhtemel rakipler vardı. Amaç, kurultayda karşısına çıkabilecek isimlere peşinen 'Erdoğan'ın adayı' damgasını vurup koltuğu sağlama almaktı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün özel bir TV kanalında yaptığı açıklamada, kirli oyununu sürdürmeye çalıştı. CHP lideri açıklamasında, "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipler var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin gücün mü yok? Okuduğumda 'doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum" sözlerini sarf etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun maskesi çabuk düştü.