Kılıçdaroğlu'nun son maşası! CHP'deki rakiplerini bertaraf etmek için Rahmi Turan'ı kullandı
Daha önce CHP milletvekilleri Eren Erdem, Enis Berberoğlu ve vatan haini Can Dündar'ı devlete kurduğu kumpaslarda tetikçi olarak kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son maşası, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan oldu. Turan, CHP'li bir ismin, 9 Kasım tarihinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü öne sürdü.
KOLTUĞUNU SAĞLAMA ALIYOR
Rahmi Turan'ın "CHP'li bir isim Külliye'ye giderek Erdoğan'dan genel başkanlık için destek aldı" iddiası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun tarafından net ve sert bir dille yalanlandı. 'Külliye'de görüşme' yalanının, Kılıçdaroğlu'nun 'kullanışlı gazeteciler' üzerinden kurduğu yeni bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu kez hedefte muhtemel rakipler vardı. Amaç, kurultayda karşısına çıkabilecek isimlere peşinen 'Erdoğan'ın adayı' damgasını vurup koltuğu sağlama almaktı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün özel bir TV kanalında yaptığı açıklamada, kirli oyununu sürdürmeye çalıştı. CHP lideri açıklamasında, "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur. CHP'yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipler var. Arkadaşlarıma, partililere söyledim. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. Akıl var, mantık var. Başka işin gücün mü yok? Okuduğumda 'doğrudur' dedim. İsim vermek istemiyorum" sözlerini sarf etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun maskesi çabuk düştü.
GÖRÜŞME YALANINI O SIZDIRDI
Turan üzerinden bu kez kendi partisine operasyon çeken Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız girişimi, CHP destekçisi başka bir gazeteci Sebahattin Önkibar düşürdü. Önkibar, "Hem konuyu hem de Saray'a çağrılan ismi aslında Kılıçdaroğlu biliyor" diyerek 'Erdoğan'la görüşme' yalanını Rahmi Turan'a bizzat Kılıçdaroğlu'nun sızdırdığını yazdı.
'SÖZ VERDİM' BAHANESİ
Siyasetin gündemini sarsan iddia üzerine gözler Sözcü yazarı Rahmi Turan'a çevrildi. "Başkan Erdoğan'la görüşen CHP'li kim" sorularından ısrarla kaçan Turan, "Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün 'Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım' diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim" diyerek isim vermekten kaçındı. Kılıçdaroğlu'nun oyununa gelip birçok ismi zan altında bırakan Turan'a tepki yağdı.
ERDEM'İ KURYE OLARAK KULLANDI
CHP lideri, FETÖ'yle kurduğu karanlık ilişkilerini yürütmek için, daha sonra milletvekili yaptığı 'gazeteci' Eren Erdem'e 'özel görevler' verdi. Darbeci örgütün yayın organına destek ziyaretine giden Erdem "Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldim" demiş, MİT TIR'ları kumpasına ilişkin dosyayı da Genel Merkez'den aldığını itiraf etmişti.