Sözcü başyazarı Rahmi Turan'ın dün kaleme aldığı "Müthiş bir haber" başlıklı yazısı tartışma yarattı. Turan yazısında CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Görüşmede Erdoğan'ın söz konusu CHP'li isme, "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" dediğini de savundu.

İDDİALARI YALANLANDI

Ancak Turan'ın bu iddialarıne peş peşe yalanlamalar geldi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Tamamen hayal ürünü" açıklaması yaparken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan da "Cumhurbaşkanının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler." dedi.

KILIÇDAROĞLU YALANA ORTAK OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ya Rahmi Turan'ın gazetecilik sicilini bilmiyor oluşundan ya da başka hesaplar nedeniyle, iddiaları hiç sorgulamadan "Doğrudur" diyerek peşinen kabul etti.

Türk basınında etik kavramını rafa kaldıran, evrensel mesleki değer yargılarını görmezden gelen TAN Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yapan, ayrıca kurucu Genel Yayın Yönetmeni olduğu Sabah Gazetesi'nin ilk yıllarında ve Günaydın Gazetesi'nde pek çok mesleki skandala imza atan Rahmi Turan, bu kez de CHP'nin kimyasını altüst etti.

NAZMİYE DEMİREL'E İFTİRA ATMIŞTI

Gelin şimdi geçmişe kısa bir yolculuk yaparak hafızalarımızı tazeleyelim ve o skandalları bir bir hatırlayalım...

Turan, 1970'lerde Günaydın gazetesinin yayın yönetmeni olduğu sırada Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'e "ayakkabıcısı ile ilişkisi olduğu" iftirasını atmıştı.

Osman Nuri Tepe, Nazmiye Demirel'in kunduracısıydı ve Günaydın, Nazmiye Demirel ile kunduracısı arasında bir ilişki bulunduğunu iddia eden bir haber yayınladı.

Süleyman Demirel bu haberi hiç affetmedi ve gazetenin sahibi Haldun Simavi'nin barışma taleplerini reddetti. Ardından gazete ile Demirel arasında Rahmi Turan'ın tetikçiliğini yaptığı bir savaş başladı!

KIZI ADNAN HOCACI

Her türlü ahlaki değeri rafa kaldıran "asparagas habercilik" türünün duayeni olarak bilinen Turan, geçtiğimiz yıl da kızının "Adnan Hocacı" olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Bundan daha önemlisi ise, Turan'ın kızının Adnan Oktar bağlantısı nedeniyle gazeteciliğinden ne gibi tavizlerde bulunduğu sorusuydu...

Gazeteci Fuat Kozluklu'nun Kod Adı Sapkın kitabında, Turan'ın kızını ve 750 bin dolarını Adnan Oktar'dan kurtarmak için sözde hocaya nasıl boyun eğdiği ayrıntılarıyla anlatıldı.

ADNAN OKTAR DOSYASINI YAYINLAMADI

Fuat Kozluklu, Kod Adı Sapkın kitabında, Adnan Oktar ile ilgili Sabah gazetesi için hazırladığı yazı dizisinin o dönem yayın yönetmenliği yapan Rahmi Turan tarafından yayınlanmadığını, bunun da sebebinin kızı Pınar Turan olduğunu açıkladı.

Ece Koç isimli Adnan Oktar müridi, kendisini örgütle Pınar Turan'ın tanıştırdığını anlatarak, "Örgütten 1990'ların başında ayrıldığını bildiğim Pınar Turan isimli arkadaşım 'Adnan Hocacılar' olarak bilinen grup ile tanışmış ve beni de tanıştırmak istedi. " ifadesini verdi.

"SAKALLI BEBEK" PALAVRASININ DA MİMARI!

Diğer yandan, Rahmi Turan Türk medyasının en büyük asparagas haberlerinden, "Sakallı Bebek" manşetinin de mimarı olarak biliniyor.

1987 yılında TAN gazetesi manşetinden, Cerrahpaşa Hastanesi'nde sakallı bir bebeğin doğduğunu, ve bebeğin konuşmaya başlayarak "Bayram'ın 2. gününde kıyamet kopacak" dediğini okuyucularına aktarmıştı.

Bu haber günlerce gündemde kalmış ancak ne sakallı bebek ortaya çıkmış ne de kıyamet kopmuştu!

İşte Turan'ın asparagas haberlerinden sadece birkaçı:







