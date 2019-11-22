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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 03:20

Kumpasın işbirlikçisi Sözcü'yü yazarı patlattı

Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan, 'de Başkan 'la görüşen 'li ismin olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklamada aynı gazetede çalıştığı 'dan geldi. Bir televizyon programına katılan yazarı Uğur Dündar, böyle bir haber asla belgesiz yayınlanamaz diyerek,"Bu haberi yaptığınız anda CHP'yi dizayn eden adam konumuna düşersiniz. Rahmi Turan'ın da yanıltıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Gazetecilik tarihi yalanlarla dolu Rahmi Turan, 'de Başkan 'la görüşen 'li ismin olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklamada aynı gazetede çalıştığı 'dan geldi. Bir televizyon programına katılan yazarı Uğur Dündar, böyle bir haber asla belgesiz yayınlanamaz diyerek,"Bu haberi yaptığınız anda CHP'yi dizayn eden adam konumuna düşersiniz. Rahmi Turan'ın da yanıltıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

UYARDIM
Yapılan haberin Muharrem İnce'yi karalamak için yapıldığını düşündüğünü söyleyen Dündar,"Kaynağımı da bu konuda uyardım, sen de yanıltılıyor olabilirsin. Ben 50 yıllık bir gazeteci olarak bu haberin tuzak sayılabilecek bir haber olacağını hissettim ve değerlendirmedim." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLE ALAKASI YOK
Öte yandan haberin Külliye'den kaynaklanmadığını söyleyen Uğur Dündar,"Siyaset icazetle yapılmaz, bu bir defa hiç inandırıcı olmayan bir kurgu," dedi.

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