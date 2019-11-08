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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:08

Son dakika: 'de operasyonu! 7 kişi yakalandı

Son dakika haberi... 'de düzenlenen operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çantalarından çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

Polisten kaçamadılar!
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 operasyon düzenledi.

R.G.A, O.M, C.K. ve M.A'nın gözaltına alındığı operasyonda, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



J.İ'nin yakalandığı operasyonda ise çantasında yeşil reçeteyle satılan 5 bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu.

T.B. ile uyruklu A.B'nin yakalandığı operasyonda ise bir miktar sentetik uyuşturucuya el konuldu.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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