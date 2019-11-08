Son dakika: Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Ayrıntılar geliyor...
Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Ayrıntılar geliyor...
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