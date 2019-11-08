Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.11.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:32

Son dakika: Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar

Son dakika haberine göre Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar

Yargıtay, darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında karar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri