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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 14:01

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den büyük skandal! 'cü 'in tweetini paylaştı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, elebaşı Fettullah Gülen'in manevi oğlu 'in Twitter'dan paylaştığı mesajı retweet yaparak büyük bir skandala imza attı.

Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Kanter'in tweetini paylaştı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, elebaşı Fettullah Gülen'in manevi oğlu 'in Twitter'dan paylaştığı mesajı retweet yaparak büyük bir skandala imza attı.

FETÖ'cü Kanter, Twitter'da Türkiye'yi eleştiren İngilizce bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı kendi kişisel hesabında retweet eden Twitter'ın CEO'su Jack'e Türk kullanıcılar geniş çaplı tepki gösterirken, Dorsey eleştirilere kulak asmadı.

Twitter, geçtiğimiz günlerde 'nın haklılığını uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışan yerli ve milli hesapları da askıya alıp skandal bir sansüre imza atmıştı.

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