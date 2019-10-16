Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in Twitter'dan paylaştığı mesajı retweet yaparak büyük bir skandala imza attı.

FETÖ'cü Kanter, Twitter'da Türkiye'yi eleştiren İngilizce bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımı kendi kişisel hesabında retweet eden Twitter'ın CEO'su Jack'e Türk kullanıcılar geniş çaplı tepki gösterirken, Dorsey eleştirilere kulak asmadı.

Twitter, geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı'nın haklılığını uluslararası kamuoyuna anlatmaya çalışan yerli ve milli hesapları da askıya alıp skandal bir sansüre imza atmıştı.