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'de yaşayan Türkler'den 'cü 'e ! "Hainlik yüzüne yansımış"

'nin Boston kentinde Cuma namazı için camiye giden 'cü 'e Türk vatandaşlar gösterdi. "Babanın camisine gitseydin" diyen bir Türk vatandaşı "Hainlik yüzüne yansımış" şeklinde sert çıkıştı.

NBA'de forması giyen , 'ye bağlılık yemini etti. 'yi her fırsatta kötüleyen FETÖ'cü basketbolcu Kanter, cuma günü takım arkadaşı Tacko Fall ile Boston'da camiye gitti.



Cami çıkışı Türk vatandaşları, Kanter'e tepki gösterdi. Kanter'i görüntüleyen gençler, "Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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