NBA'de Boston Celtics forması giyen Enes Kanter, FETÖ'ye bağlılık yemini etti. Türkiye'yi her fırsatta kötüleyen FETÖ'cü basketbolcu Kanter, cuma günü takım arkadaşı Tacko Fall ile Boston'da camiye gitti.
Cami çıkışı Türk vatandaşları, Kanter'e tepki gösterdi. Kanter'i görüntüleyen gençler, "Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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