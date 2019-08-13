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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 15:59

'cü hain 'babam' dediği teröristbaşı Gülen ile görüştü

'cü hain , tarihin gördüğü en kanlı eylemlerinden birini gerçekleştiren teröristbaşı ile yaptığı görüşme sırasında çekilen fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla hesabından paylaştı. Kanter'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı: Bir fotoğraf iki terörist!

FETÖ'cü hain Enes Kanter teröristbaşı ile görüştü

'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firarisi basketbolcu , FETÖ elebaşı ile yaptığı görüşme sırasında çekilen fotoğrafı adresinden paylaştı.

Her bulduğu yerde Türkiye'yi şikayet eden, önüne gelene ağlayan ve FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'in yaptığı paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Teröristbaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşan Kanter'in fotoğrafının altına yapılan en dikkat çeken yorum ise "Bir fotoğraf iki terörist" oldu.

İşte FETÖ'cü Enes Kanter'in yaptığı o paylaşım

GÜLEN YEDİKLERİNİN ARTIĞINI ENES KANTER'E YOLLAMIŞTI
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Enes Kanter'e verilmesini istemişti.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E "BABAM" DEMİŞTİ
Enes Kanter, evlatlıktan reddedimesine, "Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun" diye karşılık vermişti. Kanter imzasını da 'Enes Gülen' olarak atmıştı.

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