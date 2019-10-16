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  • Son Güncelleme: 16.10.2019 14:02

Başkan 'dan 'asker selamı' açıklaması

grup toplantısında konuşan , 'nın 'asker selamı' soruşturması ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

maçında 'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' sonrasında soruşturma başlatmıştı.

, konuyla ilgili grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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