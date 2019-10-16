Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra yapılan 'asker selamı' sonrasında UEFA soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "UEFA'nın Asker Selamı için yaptığı soruşturmadan ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.