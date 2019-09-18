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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:14

'dan 'nün evlatlığı 'e yakın ilgi! Yemeğe davet etti

'de başkanlık lerini kaybeden , 'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı 'nün evlatlığı 'e ev sahibi olduğu davette yakın ilgi gösterdi. Clinton,FETÖ elebaşına "babam" diyen ve terör örgütünün finansörleri arasında yer alan Enes Kanter'i yemeğe davet etti. FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı ortaya çıkmıştı.

'deki başkanlık lerinde, Cumhuriyetçilerin adayı 'a karşı Demokratlar'dan aday gösterilen Hillay Clinton'ın, ülkesindeki 'cülere olan ilgisi devam ediyor.

FETÖ'NÜN EVLATLIĞINA YAKIN İLGİ
Düzenlediği yemekte , FETÖ elebaşına "babam" diyen, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan NBA oyuncusu 'e özel bir yakınlık gösterdi.

FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR
FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı öğrenilmişti.

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