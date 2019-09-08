Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics Trail Blazers forması giyen Enes Kanter, FETÖ'ye bağlılık yemini etti. Hatta soyadını FETÖ elebaşı Gülen olarak değiştirmek istedi. FETÖ'cü basketbolcu hakkında yakalama kararı verildi. ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan Kanter, çıktığı her platformda ülkemizi kötüledi. Kanter, Türkiye'ye yönelik kara propaganda faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye düşmanı olan ve Müslümanlar'a zulmeden işfalci İsrail'e övgüler dizdi. İsrail merkezli i24 televizyonuna çıkan Kanter, ABD'nin New York şehrinde Yahudi topluluğu ile derin ilişkisini itiraf etti. Yahudi okullarına yardım ettiğini söyledi. Filistin toprağını işgal eden İsrail'i ziyaret etmek istediğini de belirtti. Enes Kanter skandal açıklamalarıyla FETÖ'nün İsrail'in maşası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
NBA'de oynayan Enes Kanter, hainlikte sınır tanımadı. İsrail medyası üzerinden Türkiye'yi asılsız iddialarla hedef aldı. İsrail'e bağlılığını bir kez daha vurguladı.
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