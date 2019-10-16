Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay düzenleyeceği ABD ziyaretinin, Türkiye'ye gelecek ABD heyetine göre şekilleneceğini belirtti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ZİYARETİ

ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Münbiç'te olmak gibi derdimiz yok. Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem.

RUSYA ZİYARETİ

Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.

HALKBANK DAVASI

ABD'deki Halkbank davası yasa dışı ve çirkin bir adım.