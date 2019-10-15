Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanıtan Enes Kanter, ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk oldu.
Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.
Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nun sonlandırılmasına da destek verdi.
kalan karakter 1000
Bu serefsiz konussa ne olur oturdugu kucaklar ona öyle söyle böyle yap diyorlardir bu bu zavallida ne yapsin, hani bir sempaze vardi kacti avrupaya simdi bir o kucakta bir bu kucakta sempazelik yapiyorya sempazenin hareketlerine bakin aynisidir bu can dündarin aynisisidi bu abdekide büyük olan oragutandir.
amerka köpeği olduğunu bir kez daha ispatladın
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.