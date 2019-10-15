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  • 15.10.2019 17:17
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 17:17

'cü 'ta 'ye yalvardı!

Kendisini elebaşı Gülen’in manevi oğlu olarak tanıtan , yayına katıldığı bir kanalında 'ye yaptırım uygulanması için adeta yalvardı.


Kendisini elebaşı 'in manevi oğlu olarak tanıtan , 'de Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk oldu.

Burada hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi.

Hainlik konusunda adeta çığır açan FETÖ'cü "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda 'ye karşı yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nun sonlandırılmasına da destek verdi.

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osmanli haedan osmanli haedan

Bu serefsiz konussa ne olur oturdugu kucaklar ona öyle söyle böyle yap diyorlardir bu bu zavallida ne yapsin, hani bir sempaze vardi kacti avrupaya simdi bir o kucakta bir bu kucakta sempazelik yapiyorya sempazenin hareketlerine bakin aynisidir bu can dündarin aynisisidi bu abdekide büyük olan oragutandir.

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cevapla 15.10.2019 18:03
hamdullah yurtsever hamdullah yurtsever

amerka köpeği olduğunu bir kez daha ispatladın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2019 18:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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