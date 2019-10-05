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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 12:31

'de 'cü 'e Cuma çıkışı büyük şok: Babanın camisine gitseydin

'nin Boston kentinde Cuma namazı için camiye giden 'cü 'e Türk vatandaşlar sert tepki gösterdi. "Babanın camisine gitseydin" diyen bir Türk vatandaşı "Hainlik yüzüne yansımış" şeklinde sert çıkıştı.

firarisi basketbolcu 'e 'nin Boston kentindeki bir camiye Cuma namazı için giderken, Türk vatandaşları tarafından tepki gösterildi. Kanter'i namaz çıkışı sıkıştıran bir Türk vatandaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydedip "Babanın camisine gitseydin, hainlik yüzüne yansımış" ifadelerini kullandı.

KANTER YÜZÜNDEN NAMAZ KILAMADILAR
Elindeki telefonla FETÖ'cü Enes Kanter'i görüntüleyen Türk vatandaşı, "Aşağılık bir herifsin sen, senin yüzünden namaz kılamadık. Şov yapmayı öğrenmişsin. Babanın hurmaları büyütmüş seni.

"HABEŞ MAYMUNU GİBİ SIRITIYORSUN"
FETÖ firarisi Enes Kanter'i Cuma namazında gören Türk vatandaşları tepkisiz kalmadı. Enes Kanter'e sinirlenen bir Türk vatandaşı, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Kanter'e sert çıkışan kişi, "Habeş maymunu gibi sırıtıyorsun. Hillary Abla'na söylersin. Yüze bak yüze. Dua et, Allah bu dünyada karşılığını alsın senden. Babanın camisine gitseydin. Babanın camisinden yer yok mu? Hain. Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da." ifadelerini kullandı." dedi.

FETÖ ELABAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ
FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.

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