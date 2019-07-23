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  • 23.07.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:47

SON DAKİKA! 'de ı şehit eden 'li vekilin abisi idamla yargılanacak

’ın kentinde bir 'yi şehit eden teröristlerden ikisi yakalandı. Güvenlik kaynakları, zanlıların idamla yargılanacağını ifade ediyor. Hain saldırının faillerinden birinin 'li vekil 'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.

'nin Başkonsolosluğu görevlisi ve yanındaki 2 vatandaşı, çarşamba günü Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü.

Saldırının baş şüphelilerinden nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki ve ona yardım eden Muhammed Biykez güvenlik güçlerince yakalandı. Saldırganları araçla olay yerinden uzaklaştıran ve kimliği hala açıklanamayan 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

İdam cezasının yürürlükte olduğu Irak'ta diplomat Osman Köse'yi şehit eden katil zanlılarının Erbil'de yargılanmaları bekleniyor. Güvenlik kaynakları, katil zanlılarının yargı süreçlerinin başlatılması için 3'üncü kişinin de yakalanmasının beklendiğini iddia etti.

HDP'li vekil Dersim Dağ

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