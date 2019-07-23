Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, çarşamba günü Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü.

Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez güvenlik güçlerince yakalandı. Saldırganları araçla olay yerinden uzaklaştıran ve kimliği hala açıklanamayan 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

İdam cezasının yürürlükte olduğu Irak'ta diplomat Osman Köse'yi şehit eden katil zanlılarının Erbil'de yargılanmaları bekleniyor. Güvenlik kaynakları, katil zanlılarının yargı süreçlerinin başlatılması için 3'üncü kişinin de yakalanmasının beklendiğini iddia etti.