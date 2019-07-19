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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 11:37

’deki saldırının faili ’li milletvekili ’ın ağabeyi çıktı

’ın kentinde geçtiğimiz gün ın şehit edildiği saldırının failinin Milletvekili ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi.

Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
Önceki gün 'ın kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () emniyet teşkilatı, olayın failinin nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu olduğunu duyurdu. İHA'nın iddiasına göre Mazlum Dağ'ın Diyarbakır Milletvekili 'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.



İddiaya göre Mazlum Dağ'ın kardeşi Dersim Dağ'ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ'ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin 'da yaşadığı da öğrenildi.




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