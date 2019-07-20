Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

TERÖRİSTLE BİRLİKTE 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İşte gözaltındaki ilk fotoğrafı:

ERBİL'DE HAİN SALDIRI

Kuzey Irak'ta terör yuvaları yerle bir edilirken, Erbil'de Türk diplomatı şehit eden katil deşifre edildi. Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz'da restoranda yemek yerken şehit edildi. Olayda 2 Iraklı da can verdi. Diplomatımızı şehit ettikten sonra kaçan saldırganlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Soruşturma kapsamında 61 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İŞTE O KALLEŞ

Diplomatımızı şehit eden biri kadın 3 saldırgandan birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğu belirlendi. Teröristin, 2014'ten beri PKK ile yakın bağlantıları olduğu tespit edildi. 2014'de Diyarbakır'dan Erbil'e giden Dağ'ın Mahmur kampındaki teröristlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Dağ'ın Türk işadamı ve diplomatların gittiği Türk restoranlarında çalıştığı, Türkler'i takip ettiği ve müşterileri dinlediği için işine son verildiği bildirildi. PKK'nın kent yapılanması içinde olduğu kaydedilen terörist Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu belirlendi.