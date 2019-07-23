Ceyhun Bay ifadesinde, DHKP-C adına CHP'li Sarıyer, Şişli ve Maltepe Belediyeleri'nden para topladıklarını, yüksek miktardaki bu paraları ise örgütün İhtiyaç Komitesi (İKOM)'a aktardıklarını anlattı.

BAŞKANLARLA GÖRÜŞÜYORDUK

Bay, kendisi ile birlikte şüpheli Doğan Karataştan'ın görevli olduğunu, birlikte belediye başkanları ve yardımcılarıyla sürekli görüşmeler yaparak para aldıklarını ileri sürdü.

DHKP-C'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açık tanık olarak ifade veren örgütün eski finans sorumlularından Ceyhun Bay, yapılanma içerisindeki para akışıyla ilgili korkunç itiraflarda bulundu. Bay, CHP'li belediyelerden örgüt adına para tahsil ettiklerini anlattı.

DOĞAN İLE ÇALIŞIYORDUK

Doğan Karataştan'ın örgütün ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan İKOM (İhtiyaç komitesi) isimli yapılanmada aktif görev aldığını belirten Ceyhun Bay, şüpheli ile birlikte İstanbul'da CHP'ye ait birkaç belediyeden DHKP-C'nin konserleri için para aldıklarını anlattı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN PARA AKIŞI

Ceyhun Bay, Karataştan'ın İKOM faaliyetleri çerçevesinde örgüt adına birlikte faaliyet yürüttüğü şahıs olduğunu, yine İKOM faaliyetleri çerçevesinde Şişli Belediyesi başkanına örgüt adına maddi gelir sağlamak amacıyla beraber gittiğini anlattı. Karataştan'ın Ataşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcısı K.Ö. ile sık sık görüştüğünü, Grup Yorum biletleri adı altında 10 bin lira, bazen 5 bin lira şeklinde takribi 50 bin lirayı örgütün kasasına aktardıklarını itiraf etti.

Yine 2016 yılında Grup Yorum Konseri adı altında Merkezi Komite'nin 'ne yapın, ne edin bu parayı bulun konseri gerçekleştirelim' şeklindeki talimatı ile B.K.Y. ile birlikte Maltepe Belediyesi'nden S.Ç. ve Özel Kalemi M.M. isimli şahıslarla görüştüğünü anlatan itirafçı, bu görüşmede Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyaçlarını anlattıklarını ifade etti.





MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN YARDIM

Burada kendilerine ilk olarak 'hayır olmaz bizim için çok büyük miktar' dediklerini, 'bu istediğimiz parayı verirseniz bir daha size para istemek için gelmeyeceğini' söylediklerini ve bu şekilde kabul ettiklerini belirtti. Bir hafta içerisinde S.K. isimli kişiden Doğan Karataştan'ın 300 bin lirayı teslim aldığını, bu olaydan sonra arada geçen 6 ay içerisinde birçok kez Maltepe Belediye Başkanı ile randevu görüşmek için randevu aldıklarını kaydetti.

BELEDİYEDEN ALIP DHKP-C'YE AKTARDIK

Görüşmeyi makamının yanında bulunan toplantı odasında kendisi, Doğan Karataştan ve Veysel Şahin ile beraber yaptıklarını, bu görüşmede önceden Kazova işçilerine Dikiş makineleri alacağı yönünde söz verdiğini hatırlattıklarını ifade etti. Ayrıca Gülsuyu'nda bulunan Mahir Hüseyin Ulaş parkının çeteler tarafından yakıldığı için yeniden yapılması gerektiğini ve içerisine malzemeler alınması gerektiğini söylediklerini, kendisinin de bunun üzerine S.Ç.'ye yönlendirdiğini, aradan geçen 2 aydan sonra S.Ç.'nin 250 bin lira olan parayı S.K.'ye teslim ettiğini, ardından Doğan Karataştan isimli şahsın teslim aldığını, bu paraların DHKP-C örgütüne aktarıldığını anlattı.

Yine Sarıyer İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İ.E.'nin makamına kendisi ve Doğan Karataştan tarafından gerçekleşen Grup Yorum konser biletleri adı altında 50 bin lira civarında para aldıklarını, bu şahısla beraber İKOM'a bağlı olarak Esnaf kooperatifi kurduklarını belirtti.

Tanık Ceyhun Bay, aynı zamanda DHKP-C İstanbul yapılanması ile davanın görüldüğü İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde, Maltepe Belediyesi'nden 2015 ile 2017 yılları arasında değişik aralıklarla 250 bin lirayı aldıklarını, diğer paralarla birlikte ise Maltepe Belediyesi'nden alınan paranın 300 bin lira civarına ulaştığını ileri sürdü.

Bay, paraları Maltepe Belediye Başkanı onayıyla aldıklarını, Grup Yorum konseri yapılacağını, bunun için Belediye Başkanı ile görüştüklerini söyledi.

Tanık ayrıca, Şişli Belediyesi'nden 100 bin lira toplu para aldıklarını, sonrasında ise her ay düzenli olarak 15 bin lira para aldıklarını belirtti. Bu durumun 2, 2 buçuk yıl önce yaşandığını anlattı. Şişli Belediyesi'nden aldıkları paraları belediye başkanı onayıyla başkan yardımcıları üzerinden aldıklarını, o zamanlar Mahmut Şevket Paşa muhtarına parayı verdiklerini, kendilerinin bu muhtardan aldıklarını ifade etti.

SARIYER BELEDİYESİ'NDEN TEHDİTLE 450 BİN LİRA

Ceyhun Bay, Sarıyer Belediyesi'nden de toplamda 400-450 bin lira gibi bir para aldıklarını anlattı. Bunun sebebinin ise şu şekilde anlattı: "Örgütün gençlik yapılanmasının bir binası yıkılmıştı, 'ya o binanın parasını verirsiniz, ya da çeşitli şeyler yaparız' deyip tehdit etmiştik. O süreçte bu şekilde 450 bin lira alınmıştı. Burada başkanla birebir görüşme yok ama başkan o zamanki il meclis, ilçe meclis üyesi vardı, meclis üyesi üzerinden irtibat yürütülmüştü. Küçük Armutlu muhtarı paraları alıp getiriyordu."



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