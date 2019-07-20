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'deki hain saldırıyı düzenleyen milletvekili 'ın ağabeyi çıktı

’de diplomatımızı şehit eden teröristlerden birinin olduğu belirlendi. ​Teröristin, Türkler'i takibe aldığı tespit edildi. Üstelik o isim, 'li milletvekili 'ın ağabeyiydi!



'ın ​ kentinde şehit edilen 'nin katili belirlendi. Tetikçinin, 'lı terörist (27) olduğu bildirildi.
İki kardeşi daha dağ kadrosunda yer alan katilin, şehir yapılanmasından olduğu ifade edildi. Mazlum Dağ, 'li vekil 'ın ağabeyi...




DİPLOMAT OSMAN KÖSE'Yİ ŞEHİT EDEN TERÖRiST MAZLUM DAĞ

İŞTE O KALLEŞ
KUZEY Irak'ta terör yuvaları yerle bir edilirken, Erbil'de Türk diplomatı şehit eden katil deşifre edildi. Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz'da restoranda yemek yerken şehit edildi. Olayda 2 Iraklı da can verdi. Diplomatımızı şehit ettikten sonra kaçan saldırganlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Soruşturma kapsamında 61 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diplomatımızı şehit eden biri kadın 3 saldırgandan birinin nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğu belirlendi. Teröristin, 2014'ten beri PKK ile yakın bağlantıları olduğu tespit edildi. 2014'de Diyarbakır'dan Erbil'e giden Dağ'ın Mahmur kampındaki teröristlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Dağ'ın Türk işadamı ve diplomatların gittiği Türk restoranlarında çalıştığı, Türkler'i takip ettiği ve müşterileri dinlediği için işine son verildiği bildirildi. PKK'nın kent yapılanması içinde olduğu kaydedilen terörist Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu belirlendi.




TERÖRİSTİN KARDEŞİ HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ DERSİM DAĞ

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