Diplomat Osman Köse'ye son görev

Türkiye Pençe operasyonu ile Irak'ta Kandil'den uzanan terör koridorunu parçalarken, Erbil'den gelen acı haber hepimizi kahretti. Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, önceki gün bir restoranda şehit edildi. Hain saldırının perde arkası da netleşti.
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Edinilen bilgilere göre, sahte plakalı araçla restoranın önüne giden 4 kişiden 2'si araçta bekledi. 2'si ise restorana girdi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganlar, susturuculu silahla yakın mesafeden peş peşe ateş etti. Köse şehit olurken, kurşunların hedefi olan Iraklı 2 müşteri de can verdi. Restoranın önünde bekleyen araca binerek izlerini kaybettirdi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, şehit edilen diplomat için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.
Şehit diplomat Köse için dün Ankara'da cenaze cenaze töreni yapıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Baba Ramazan Köse, "Oğlum sen ölmedin" diye ağladı. Köse'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
KANDİL'İ VURDUK
Milli Savunma Bakanı Akar, "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatı yapıldı. Harekatta terör örgütüne ağır bir darbe indirildi" dedi.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzen leyenlerden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğunu açıkladı.
TAZİYE TELEFONU
Edinilen bilgilere göre, sahte plakalı araçla restoranın önüne giden 4 kişiden 2'si araçta bekledi. 2'si ise restorana girdi. İçeri giren silahlı saldırganlar, Türk diplomatın hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganlar, susturuculu silahla yakın mesafeden peş peşe ateş etti. Köse şehit olurken, kurşunların hedefi olan Iraklı 2 müşteri de can verdi. Restoranın önünde bekleyen araca binerek izlerini kaybettirdi. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, şehit edilen diplomat için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.
Şehit diplomat Köse için dün Ankara'da cenaze cenaze töreni yapıldı. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Baba Ramazan Köse, "Oğlum sen ölmedin" diye ağladı. Köse'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
KANDİL'İ VURDUK
Milli Savunma Bakanı Akar, "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatı yapıldı. Harekatta terör örgütüne ağır bir darbe indirildi" dedi.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı düzen leyenlerden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğunu açıkladı.
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