Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki Türk restoranında Osman Köse (36) adlı diplomatımız şehit edildi. Restoran sahibinin verdiği bilgiye göre, konsolosluk çalışanı Köse içeri girdi. Cam kenarındaki masaya oturup yemek yemeye başladı. Bu sırada sivil giyimli kişi iki silahını çıkardı. Doğrudan diplomatımızı hedef aldı. Susturucu silahla yaylım ateşine tuttu.
CEVAP VERİLECEK
Saldırıda Osman Köse şehit oldu. Beşdar Ramazan (26) ve Neriman Osman adlı 2 Iraklı hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı: "Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" açıklamasını yaptı.
Şehit ateşi Osman Köse'nin Mersin'deki babaevine ulaştı. Eşi Ankara'da yaşayan 2 çocuk babası diplomatın, bugün toprağa verileceği bildirildi.
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