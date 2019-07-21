Kuzey Irak'ta terör yuvaları parçalanırken, 17 Temmuz'da Erbil'den gelen haber yüreğimizi yaktı. Terör örgütü PKK'lı 4 terörist, restoranda yemek yiyen Türk diplomat Osman Köse'ye ateş açtı. Köse'yi şehit edip, 2 Iraklı'nın ölümüne neden olan teröristler, daha sonra otomobille kaçtı. Köse'yi şehit eden teröristin, Diyarbakırlı Mazlum Dağ olduğu saptandı. Kanlı saldırının ardından hainler sağ olarak yakalandı. Saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ, ona yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adlı Muhammed Bisksız ve 3 terörist gözaltına alındı.
Hüseyin KAÇAR
Hüseyin KAÇAR
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