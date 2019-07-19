Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Erbil şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen diplomat Köse'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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