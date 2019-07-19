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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 15:20

Başkan Erdoğan'dan şehit diplomat 'nin ailesine taziye telgrafı

Başkan , ’ın kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan diplomat ’nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

Erdoğan'dan şehit diplomatın ailesine taziye telgrafı

Türkiye , 'ın kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat 'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Erbil şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen diplomat Köse'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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