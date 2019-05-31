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  • 31.05.2019 17:40
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:40

- 2019 - !

2019 - ! . Kadir Gecesi mesajlarını resimli, kısa ve öz güzel sözlerle takvim.com.tr sitesi özel olarak hazırladı. Kadir Gecesi namaz ve dualarla ibadetle geçirilmeli. İşte en güzel Kadir Gecesi cep mesajlari ve özlü sözleri. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. Kadir Gecesi mesajlarını resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi takvim.com.tr olarak biz de kutluyoruz. İşte sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ve güzel sözleri. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Kur'anı Kerim'de Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli olduğu Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor : "Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki bu gecede kılınan namazın sevabı da eşsizdir.
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