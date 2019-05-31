Bugün bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini kutluyor ve sizler için hazırladığımız resimli Kadir Gecesi mesajları ile kısa ve özlü güzel sözlerini sunuyoruz. Meleklerin yeryüzüne indiği Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Kur'anı Kerim'de Kadir Gecesi'nin ne kadar önemli olduğu Kadir Suresi'nde şöyle anlatılıyor : "Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Kadir Gecesi o kadar kıymetli bir gecedir ki bu gecede kılınan namazın sevabı da eşsizdir.

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