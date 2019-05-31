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    • 19.05.2020 00:50
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    okuduğu si duası

    si duası neler ( okuduğu Kadir Gecesi duası) Kadir Gecesi dua ve namazla ibadetle geçirilmelidir. Peygamberimiz Kadir Gecesinde bir duayı sıkça ederdi. Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan ile anlatmıştır.

    Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. İşte Kadir Gecesi duaları ve Peygamber Efendimizin okuduğu Kadir Gecesi duasını haberimizde derledik.

    Kadir gecesinde okunacak dualar

    Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

    - Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
    Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
    -Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

    KADİR GECESİ DUASI

    Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.
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