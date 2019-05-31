Cuma ve kandil mesajları bir arada! Resimli Cuma ve Kadir Gecesi mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma ve kandil mesajları burada! İslam alemi hem cuma namazını hem de Kadir Gecesi'nin idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel cuma ve kandil mesajlarını bir arada derledik. İşte maneviyatı yüksek bu özel günde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel resimli cuma ve kandil mesajları...
Cuma mesajları ve kandil mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün olan Kadir Gecesi İslam alemi tarafınadn huşu içinde karşılanacak. Müslümanlar hem cuma hem de Kadir Gecesi'nin bir arada yaşamanın sevinci içinde. Cuma ve Kadir Gecesi mesajları içeriklerini haberimizde derledik. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz ya da SMS olarak gönderebileceğiniz en güzel resimli cuma ve kandil mesajları...
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.