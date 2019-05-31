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  • 31.05.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 15:10

'li avukat 'dan li

'li avukat , İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki skandalını etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaştı. Karslı, paylaşımına "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü.

CHP'li avukat İbrahim Karslı'dan etekli protesto

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

'li avukat , bu duruma giyerek tepki gösterdi.

"PROTESTO EDİYORUM, ETEKLE DEĞİL ETİKLE"
CHP'li Avukat Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü.


Avukat Karslı, CHP'nin eski Darıca Meclis üyeliği görevini yürütmüştü

O HAKİM AÇIĞA ALINDI, TEPKİLER SÜRÜYOR

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin kısa olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken, "Etek boyunuz çok kısa" diyen İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi , HSK tarafından açığa alındı.


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