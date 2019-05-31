Kadir Gecesini nasıl geçirmeliyiz? Kadir Gecesinde nasıl dua etmeliyiz? İşte Kadir Gecesi en değerli dua. Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peygamberimizin Kadir Gecesi duasi en kıymetli olanı. Sizlere Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealle derledik. Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Peygamber Efendimiz "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede "Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.