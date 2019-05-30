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  • 30.05.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 22:29

nelerdir? Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz, okunacak dualar hangileri?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Müslümanlar bol bol dua edecek, Kur'an okuyacak ve namazlar kılacak. Şimdi vatandaşlar merakla internette nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz, okunacak dualar hangileri? İşte Kadir Gecesi ibadetleri...

Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. İslam alemi, Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir Gecesi'ni merakla bekliyor. Bu önemli gecede dualar okunacak, namazlar kılınacak ve bol bol ibadet edilecek. Peki, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELERDİR?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

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