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  • 31.05.2019 17:32
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 17:32

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? ? ? Dini alimler Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğunu söyleseler de Diyanet'e göre gecesi Cuma. 2019 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs cuma günü idrak edilecek. İşte dini alimlere göre Kadir Gecesi belirtileri ve o gecenin alametleri... Bu gecelerde Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur. Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, "leyletü'l kadr" şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur.

Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, Kadir gecesi olduğu nasıl bilinir, Kadir gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur, Ramazan ayının son 10 gününden birinde saklı olan Kadir gecesi gündüzünde köpekler havlamaz, güneş kızıl renge yakın doğar, rüzgar esmez, deniz durgundur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nde Hz. Muhammed'e peygamberliğin tebliğ edildiğini ve Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığını belirtti. Peki Kadir Gecesi Kandil midir? Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi ne oldu? İşte tüm bilgiler

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