Son Dakika Haberi: Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait kadavra köpeği 'Abrek'in de kullanıldığı aramalara Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de dere yatağında bulundu. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin bebeğin kaybolması hakkında detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınında incelenen bu kaçırılma vakasını Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın yapmış olabileceği düşünülüyor. Peki 31 Mayıs Ecrin bebek nasıl öldürüldü? Ecrin bebeği kim öldürdü yeni gelişme katili kim?