Samsun Vezirköprü'de yaşayan Ecrin Kurnaz, 1.5 yaşındaydı. 7 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Ekipler her yeri aradı. Ancak çocuk 21 gündür bulunamadı. Orman işçileri, önceki gün Ecrin'in evinin 6 km uzağındaki dere yatağında minik yavruya ait ayakkabı ve kıyafet parçası ile kafatası ve kemik parçalarına rastladı.
TAKİBE ALINDI
Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'a yollandı. Aile ise mercek altına alındı. Anne Sevcan'ın ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın kızı 4 aylıkken kalbine yenildiği, genç kadının da eşinin yeğeniyle evlendiği anlaşıldı. Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ise ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu Cengiz Kurnaz'a söylediği saptandı. Şüpheler telefonu incelenen Özkan Kurnaz'da yoğunlaştı. Başsavcı Kadir Çakmak ise "Kemiklerde hayvan müdahalesi var. Vücut bütün değil. İnsan müdahalesi araştırılıyor" dedi.
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının gündeminde de Ecrin vardı. Gazeteci Müge Anlı, konuyu günlerce masaya yatırdı. Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, günlerdir programa çıkıp, kendisini savunmaya çalıştı. Şüpheli daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini anlattı!
İDAM ÇAĞRISI
Talihsiz Ecrin, Türkiye'ye kahretti. Ecrin bebek, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Vatandaşlar, bebek katilleri için idam istedi. Şarkıcı Demet Akalın da "İdam istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Akalın, "Parçalanacak kadar nefret edilecek ne yaşattı size Ecrin bebek. İdam, idam, idam... Yaşama hakkınız yok. İnsan haklarıymış! Ee yeter be, 1.5 yaşındakinin hakkı nerede" sözleriyle isyan etti.
TAKİBE ALINDI
Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp'a yollandı. Aile ise mercek altına alındı. Anne Sevcan'ın ilk eşi Cengiz Kurnaz'ın kızı 4 aylıkken kalbine yenildiği, genç kadının da eşinin yeğeniyle evlendiği anlaşıldı. Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ise ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu Cengiz Kurnaz'a söylediği saptandı. Şüpheler telefonu incelenen Özkan Kurnaz'da yoğunlaştı. Başsavcı Kadir Çakmak ise "Kemiklerde hayvan müdahalesi var. Vücut bütün değil. İnsan müdahalesi araştırılıyor" dedi.
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının gündeminde de Ecrin vardı. Gazeteci Müge Anlı, konuyu günlerce masaya yatırdı. Ecrin'in kaybolması ile ilgili şüpheli bulunan üvey amca Özkan Kurnaz, günlerdir programa çıkıp, kendisini savunmaya çalıştı. Şüpheli daha önce evlerinin orada şeytan gördüğünü, Ecrin'i de insan kılığına girebilen bir şeytanın kaçırabileceğini anlattı!
İDAM ÇAĞRISI
Talihsiz Ecrin, Türkiye'ye kahretti. Ecrin bebek, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Vatandaşlar, bebek katilleri için idam istedi. Şarkıcı Demet Akalın da "İdam istiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Akalın, "Parçalanacak kadar nefret edilecek ne yaşattı size Ecrin bebek. İdam, idam, idam... Yaşama hakkınız yok. İnsan haklarıymış! Ee yeter be, 1.5 yaşındakinin hakkı nerede" sözleriyle isyan etti.
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